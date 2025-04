Il futuro di Fabregas, La Provincia di Como titola stamani: "Resto? Vedremo poi"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Provincia di Como, con il seguente titolo presente in taglio basso: "Il futuro di Fabregas: Resto? Vedremo poi". Per l'ex centrocampista di Arsenal, Chelsea e Barcellona si parla di interessamenti da parte di Milan e Roma. Nel frattempo, il tecnico dei lariani - tra i tecnici emergenti più apprezzati per l'ottimo lavoro svolto in questa annata - non dà certezze sul suo futuro.

Le sue parole: "Non mi ha chiamato nessuno. Ripeto che sono focalizzato soltanto sul Como. Con Suwarso sono onesto, quello che abbiamo iniziato va avanti, sono onesto nei confronti suoi e del club. Non dico che resto al 100% perché la stagione non è finita, devo sedermi con il club e capiremo se la crescita sia stata in linea con le aspettative. Dobbiamo sapere tutti assieme dove vogliamo arrivare".

Focus sul finale di stagione alla guida del Como: "La salvezza virtuale non esiste, serve solo l'aritmetica. A Lecce sarà una partita dura e cattiva, perché loro hanno bisogno di punti. La cosa più importante per noi è la continuità della performance, ritrovare quella sensazione di vittoria. Noi giochiamo per questa ed è la sensazione più bella del mondo".