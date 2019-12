Il futuro di Ibra nelle quote SNAI: Milan nettamente favorito sul Napoli

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resterà un mistero ancora per pochi giorni: in settimana, infatti, è attesa la risposta definitiva dello svedese sulla squadra scelta per il finale della propria carriera. Il Bologna si è tirato fuori con alcune dichiarazioni da parte del ds, Walter Sabatini, che ha dichiarato che il gigante di Malmö non giocherà con i rossoblù. La SNAI, nota agenzia di scommesse, ritiene che la destinazione più probabile per Ibra sia il Milan (quotato 1,50 volte la posta). Seguono Napoli (3,00), Bologna (6,50) e 'nessuna squadra' (7,50).