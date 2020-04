Il Giornale: "Arbitri, medici e giocatori. È dura la corsa a ostacoli per far ripartire la serie A"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Arbitri, medici e giocatori. È dura la corsa a ostacoli per far ripartire la serie A". Nel mondo del calcio italiano continua a tenere banco la ripresa del campionato, sui cui però non ci sono certezze: si devono infatti fare i conti con diverse questioni, come per esempio il Var, l'antidoping e l'idoneità dei giocatori, i quali potrebbero decidere di scioperare per difendere la propria salute.