Il Giornale - Donnarumma-Juve: senza la cessione di Szczesny non ci sarà nemmeno una trattativa

Che Gigio Donnarumma piaccia da tempo alla Juventus non è un mistero, ma per ora non si è andati oltre a qualche manifestazione d'interesse: come riporta questa mattina Il Giornale, da Torino fanno infatti sapere che senza la cessione di Szczesny non ci sarà nemmeno una trattativa per portare l'ormai ex Milan alla corte di Allegri.