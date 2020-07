Il Giornale: "Gazidis con Rangnick si mette a nudo"

Il Giornale in edicola stamattina titola così sul Milan: "Gazidis con Rangnick si mette a nudo". Il quotidiano spiega che Ralf Rangnick è una scelta dell'ad rossonero Ivan Gazidis, il quale, dopo gli addii di Leonardo, Boban e quello sempre più probabile di Maldini, non potrà più nascondersi dietro a un dito, ma dovrà rispondere in prima persona a Elliott sul futuro rendimento del formazione milanista.