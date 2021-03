Il Giornale: "Il Diavolo veste Ibra, soffre e non muore mai. Ora solo lui è l’anti Inter"

"Il Diavolo veste Ibra, soffre e non muore mai. Ora solo lui è l’anti Inter": titola così questa mattina Il Giornale per commentare la vittoria di ieri del Milan contro la Fiorentina. Lo svedese, che ha aperto le marcature al 9', è diventato il giocatore più anziano a segnare 15 gol in un campionato di Serie A. Con la sconfitta della Juventus contro il Benevento, la squadra di Pioli rimane l'unica che resta in scia dell'Inter prima in classifica.