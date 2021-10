Il Giornale: "Il Milan non molla mai: ribaltone e notte in vetta"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il Milan non molla mai: ribaltone e notte in vetta". Sotto di due gol a fine primo tempo, i rossoneri rimontano e battono 3-2 il Verona, portando a casa tre punti d'oro per la classifica e dimostrando che sono una squadra che non molla mai. In attesa dell'impegno odierno del Napoli contro il Torino, il Diavolo è primo da solo in Serie A.