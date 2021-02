Il Giornale: "Inter, un derby da padrona: Milan ko e allungo scudetto"

Questo il titolo di oggi de Il Giornale: "Inter, un derby da padrone: Milan ko e allungo scudetto". I nerazzurri ha battuto 3-0 i rossoneri e hanno dato vita alla loro prima fuga in classifica, portando a quattro i punti di vantaggio sul Diavolo. Brutto ko invece per la squadra di Pioli che è in crisi di risultati in questo 2021 (già cinque sconfitte tra campionato e Coppa Italia).