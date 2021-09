Il Giornale: "La Juve è solo un flash. Il Diavolo la riprende e la lascia all’inferno"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "La Juve è solo un flash. Il Diavolo la riprende e la lascia all’inferno". Morata illude i bianconeri dopo pochi minuti, poi c'è stata la reazione del Milan che ha trovato il pari nella ripresa con Rebic e ha anche sfiorato nel finale il gol della vittoria. Nulla da fare invece per la squadra di Allegri che non ha ancora vinto una partita in questo campionato.