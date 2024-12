Il Giornale: "Leao ko e il rebus Theo nel panettone di Fonseca"

vedi letture

Il Giornale in edicola questa mattina titola così sul momento del Milan: "Leao ko e il rebus Theo nel panettone di Fonseca". Il tecnico rossonero è stato salvato a Verona dal gol di Reijnders, ma contro i veneti ha perso per infortunio Rafael Leao che salterà sicuramente la Roma, ma spera di recuperare per la semifinale di Supercoppa Italiana del 3 gennaio contro la Juventus.

C'è poi sempre il caso Theo Hernandez a tenere banco in casa rossonera: le due panchine di fila contro Genoa ed Hellas Verona non sembrano aver funzionato visto che il francese, quando è entrato in campo al Bentegodi, è apparso parecchio fuori forma sia fisicamente che mentalmente. Fonseca spera che possa reagire presto come ha fatto nelle scorse settimane Leao dopo alcune panchine.