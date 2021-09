Il Giornale: "Milan, c’è Leao aspettando Ibra e Giroud"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Milan, c’è Leao aspettando Ibra e Giroud". Con lo svedese ancora ai box e il francese che non ha ancora recuperato la forma migliore dopo il Covid e il problema alla schiena, è il giovane portoghese che con le sue giocate sta trascinando la squadra di Pioli. Il suo ingresso in campo nella ripresa contro lo Spezia, per esempio, è stato decisivo per la vittoria del Diavolo.