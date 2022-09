Il Giornale - Milan, da quando è arrivato in rossonero Rebic ha saltato 46 partite su 148

MilanNews.it

Ante Rebic è fermo ai box ormai da qualche settimana per via di un problema alla schiena (piccola ernia discale). Purtroppo non è la prima volta che l'attaccante rossonero è costretto a rinunciare a delle partite per infortunio: come riporta Il Giornale, infatti, da quando è sbarcato a Milanello nell'estate 2019, il croato ha saltato ben 46 partite su 148 (il 31%).