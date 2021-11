Il Giornale - Milan, infiammazione al muscolo otturatore dell’area dell’anca per Tomori: Pioli spera di recuperarlo per il Sassuolo

Come riporta l'edizione odierna de il Giornale, Fikayo Tomori, che ha già saltato la trasferta di Firenze e che non sarà a disposizione di Stefano Pioli nemmeno per il match di stasera contro l'Atletico Madrid, è alle prese un'infiammazione al muscolo otturatore dell’area dell’anca. Il tecnico rossonera spera di recuperarlo per la sfida di campionato di domenica pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo.