Il Giornale - Milan, manca una figura carismatica che faccia da collegamento tra squadra e società: Ibra farebbe proprio al caso del Diavolo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan non perde solo due grandi dirigenti, ma anche coloro che in questi anni sono stati sempre al fianco di Stefano Pioli e della squadra. E se in società il loro lavoro verrà ora svolto da Furlani e Moncada, nel club rossonero manca una figura carismatica che faccia da collegamento tra Casa Milan e Milanello: secondo Il Giornale, per questo ruolo, una persona che potrebbe fare proprio al caso del Diavolo è Zlatan Ibrahimovic, che domenica ha dato il suo addio al calcio giocato.