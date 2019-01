Il Giornale - Milan, orgoglio e rimpianto

Cristiano Ronaldo regala la Supercoppa Italiana alla Juventus. Al Milan - scrive stamane il quotidiano Il Giornale - resta il rammarico per una prova di orgoglio e il rimpianto per la traversa centrata da Cutrone. In tutto questo non poteva mancare lo zampino del Var che “consiglia” all’arbitro di rivedere il fallo di Kessie, che viene poi espulso, ma non il contatto incriminato tra Can e Conti in area bianconera. Sul campo Juventus-Milan è a lungo poco più di una sfida amichevole, con i bianconeri che fanno possesso palla e i rossoneri che pungono in contropiede. I ventidue punti di differenza in campionato non si vedono.