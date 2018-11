Il Giornale: "Milan tra Ibra e il Montolivo ritrovato"

La parola d’ordine è una sola: continuità. Il Milan - scrive il quotidiano Il Giornale - ne ha assoluto bisogno per mantenere il quarto posto. La rincorsa europea dei rossoneri passa da Udine, dove - per la prima volta in stagione - si rivedrà Montolivo. Per uno che torna tra i convocati, ce n’è un altro, invece, che sembra possa tornare presto. Le voci che vorrebbero Ibrahimovic di nuovo al Milan si stanno facendo sempre più insistenti. La parentesi dello svedese nella MLS si può considerare conclusa: a gennaio, quindi, Leonardo e Maldini potrebbero piazzare il grande colpo.