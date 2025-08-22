Probabile formazione Milan: come giocherebbe Allegri con Boniface
Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:
MILAN (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (Jashari) Estupinan
Pulisic (Gimenez) Leao
Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:
MILAN (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (Jashari) Estupinan
Pulisic (Boniface) Leao (Gimenez)
Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva di Luca Serafini
4 Boniface atteso oggi a Milano: la firma sul contratto è vincolata al superamento delle visite mediche
