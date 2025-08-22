Probabile formazione Milan: come giocherebbe Allegri con Boniface

Oggi alle 07:30
di Manuel Del Vecchio

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (3-5-2)

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (Jashari) Estupinan

Pulisic (Gimenez) Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

MILAN (3-5-2)

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (Jashari) Estupinan

Pulisic (Boniface) Leao (Gimenez)