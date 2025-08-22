Infortunio Rafa Leao, ecco quante partite potrebbe saltare il portoghese

È arrivato martedì l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema muscolare rimediato domenica durante il match di Coppa Italia contro il Bari a San Siro: il portoghese ha rimediato un trauma elongativo al polpaccio destro e non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce: è in forte dubbio anche per la gara al Via del Mare.

Pochi minuti dopo aver segnato il gol dell'1-0 con un colpo di testa Leao è stato costretto a fermarsi e a chiedere il cambio per un problema muscolare al polpaccio destro. Dagli esami a cui si sottoposto non è emersa nessuna lesione, ma vista la delicatezza della zona è sempre meglio prendere tutte le precauzioni possibili. Niente Cremonese, quindi, per il Lecce invece dipenderà da come si evolverà la situazione. Non verranno corsi rischi e Rafa potrà essere in campo contro i pugliesi solo se avrà recuperato al 100%.