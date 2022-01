Il Giornale: "Per il Milan solo nemici: lo Spezia in forma, le assenze e pure S. Siro"

"Per il Milan solo nemici: lo Spezia in forma, le assenze e pure S. Siro": titola così questa mattina Il Giornale in vista dell'impegno di stasera dei rossoneri contro i liguri a San Siro. La squadra di Pioli, che dovrà ancora rinunciare a diversi giocatori, affronterà la formazione di Thiago Motta che sta attraversando un buon momento di forma. A non lasciare tranquillo il tecnico milanista è anche il campo di San Siro che purtroppo non è in buone condizioni.