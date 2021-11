Il Giornale: "Ritorno Ibra e fuga Lukaku. Ecco il ribaltone di Milan-Inter"

In vista del derby di domenica, l'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Ritorno Ibra e fuga Lukaku. Ecco il ribaltone di Milan-Inter". Sia per i rossoneri che per i nerazzurri prima della stracittadina ci sarà la Champions League rispettivamente contro Porto e Sheriff, ma ovviamente c'è già grande attesa per il match di domenica a San Siro. A Roma, Ibrahimovic ha mandato segnali ai cugini, che rispetto all'anno scorso non hanno più in rosa Lukaku, ma attenzione a Dzeko che per ora non sta facendo rimpiangere più di tanto il belga.