Il Giornale: "S. Siro, Inter e Milan: no ai supplementari"

MilanNews.it

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "S. Siro, Inter e Milan: no ai supplementari". In casa rossonera e nerazzurra continua a tenere banco la questione del nuovo stadio, con i due club che chiedono tempi certi per l'inizio dei lavori, altrimenti sono pronti a guardare anche zone alternative su cui costruire il nuovo impianto. Su questa ipotesi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato ieri che a lui le due società dicono altro: "Una settimana fa le due società mi hanno confermato che stanno predisponendo il dossier per il dibattito pubblico".