Il Giornale su Inter e Juve: "In testa ma con i bilanci in rosso. La concorrenza sleale nel calcio"

vedi letture

Il Giornale in edicola oggi titola così su Inter e Juventus: "In testa ma con i bilanci in rosso. La concorrenza sleale nel calcio". Nel pezzo firmato da Marcello Zacché, si legge: "Solo Napoli e Milan hanno conti in ordine. La società di De Laurentiis ha chiuso l'ultimo esercizio con 275 milioni di ricavi e 79,7 di utili e, quel che più conta, vanta un patrimonio netto di 143,5 milioni senza avere debiti, anzi: la posizione finanziaria è positiva per 117 milioni. Anche i rossoneri controllati dal fondo Usa RedBird hanno chiuso il bilancio in nero, con 6 milioni di utile su 398 di ricavi, e non hanno debiti finanziari (+10,8 milioni), con un patrimonio ancora più robusto di 177,2 milioni. In pratica le squadre che si sono aggiudicate gli ultimi due campionati stanno in piedi sulle loro gambe. Ben diversa è invece la situazione di chi sta cercando di superarle: la Juve, regina dei ricavi a quota 437 milioni, ha accusato un rosso di 123,7, ha debiti per 340, ma un patrimonio netto positivo di 42 milioni; mentre i nerazzurri, con 388 milioni di ricavi e 85 di perdite, hanno debiti finanziari per 308 e presentano un patrimonio negativo per 162 milioni".

Zacché prosegue: "Difficile trovare un tipo di industria nella quale operino soggetti che presentano bilanci come questi, senza avere alcuna previsione futura di inversione di tendenza. Anche perché è che con questi numeri che Inter e Juve pagano gli stipendi più alti della Serie A: equivale ad avere un'azienda che nel proprio settore sbaraglia la concorrenza regalando il suo prodotto. Poco importa se ciò può portare al fallimento. Ma se il mercato sottostante è una competizione sportiva, questo modello assomiglia molto a una concorrenza sleale. Fino a quando il calcio italiano andrà avanti facendo finta di niente?".