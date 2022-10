Il Giornale sul Milan: "Le due facce del Diavolo: l’infuocato Brahim Diaz e lo spento De Ketelaere"

MilanNews.it

Il Giornale in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Le due facce del Diavolo: l’infuocato Brahim Diaz e lo spento De Ketelaere". I due trequartisti stanno attraversando momenti completamente diversi: lo spagnolo è in grande forma, mentre il belga sta faticando parecchio in questi primi mesi in rossonero.