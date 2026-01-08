Il Giornale titola: "Allegri si veste da ragioniere e dà la nuova quota Champions"

vedi letture

"Allegri si veste da ragioniere e dà la nuova quota Champions": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che ieri, durante la conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Genoa, Massimiliano Allegi ha detto la sua sia sulla corsa scudetto che sulla corsa Champions. Secondo il tecnico rossonero ad oggi la quota scudetto è di 88 punti, mentre quella della Champions è di 74 punti.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna