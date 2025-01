Il Guangzhou escluso dal campionato professionistico

(ANSA-AFP) - PECHINO, 07 GEN - Il Guangzhou FC, la squadra di calcio di maggior successo della Cina e due volte campione asiatico ma che ora gioca in seconda divisione, è stato escluso dai campionati professionistici a causa di un "pesante debito", ha annunciato il club, otto volte campione della Cina, in un comunicato stampa. La Federcalcio cinese (CFA) ha escluso il Guangzhou dall'elenco delle 49 squadre che formano i campionati professionistici cinesi per il 2025. Il Guangzhou FC, ex Guangzhou Evergrande - allenato in passato da Marcello Lippi prima e Fabio Cannavaro poi - ha vinto sette campionati consecutivi dal 2011 al 2017 e due Champions League dell'Asia (2013, 2015 ).

Ma è stato retrocesso in seconda divisione nel 2022, dopo che il suo proprietario di maggioranza, l'imprenditore immobiliare Evergrande Real Estate Group, ha incontrato difficoltà finanziarie a causa del crollo del mercato immobiliare del paese. L'ultimo titolo risale al 2019. (ANSA-AFP).