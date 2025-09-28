Il Lecce pareggia al 94' contro il Bologna grazie al primo gol in Serie A di Camarda

Il Lecce agguanta il pari contro il Bologna grazie al primo gol in Serie A di Francesco Camarda, attaccante arrivato in Puglia in estate dal Milan in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club rossonero. Il giovane centravanti ha segnato al 94' la rete del 2-2 con un bel colpo di testa su azione da calcio d'angolo.

Questo il racconto della partita di tuttomercatoweb.com: "Finale da brividi. Anzi, da film. Lecce-Bologna è stata una partita piena zeppa di emozioni. Al Via del Mare finisce 2-2 con la firma finale di Francesco Camarda, al primo gol in Serie A a 17 anni, al 94', come nei sogni più belli. Prima il vantaggio di Coulibaly, poi il pari a fine primo tempo di Orsolini su rigore. Nella ripresa la beffa per i salentini firmata Odgaard, ma nel finale Camarda sigla il giusto 2-2 finale.

I giallorossi partono subito forte, cercando a più riprese la via del gol. Al 14' l'episodio che fa svoltare la partita: verticalizzazione veloce del Lecce, Skorupski para ma sulla respinta il centrocampista salentino è il più lesto ad arrivare sul pallone e segnare l'1-0. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa che pochi secondi dopo trovano anche una clamorosa traversa con la conclusione da lontano di Tete Morente.

Proprio quando l'intervallo sembrava dietro l'angolo senza sussulti, l'avventato Kouassi stende in area di rigore Dallinga, procurando un rigore fondamentale per il Bologna: sul dischetto si presenta il numero 7 che segna senza titubanze, riportando il risultato in parità pochissimi secondi prima del fischio finale che manda le squadre negli spogliatoi sull'1-1.

Partita più bloccata nella ripresa, con l'equilibrio a farla da padrona. Coulibaly intorno all'ora di gioco sfiora la doppietta e la rete del nuovo vantaggio, centrando il legno alla sinistra di Skorupski. Poco dopo è Gallo a sbattere su Skorupski. E, come spesso accade nel calcio, dopo le occasioni sbagliate il gol arriva dall'altro lato: il Bologna completa il ribaltone col gol di Odgaard, che calcia da posizione defilata, trova la deviazione sfortunata di Tiago Gabriel e così beffa Falcone.

Nel finale il Lecce va tutto all'attacco per evitare la quarta sconfitta e ci riesce allo scadere con la rete più attesa: la firma è di Camarda, subentrato al 66' a Stulic. Per il giocatore di proprietà del Milan, ancora minorenne, è il primo gol in Serie A: colpo di testa su sviluppi di calcio d'angolo per il 2-2 definitivo al 94'. E così il Lecce si salva".

