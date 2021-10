Il Messaggero: "Roma-Milan, la gara degli special: Mou vs Ibra avversari per una notte"

Sulle pagine del quotidiano Il Messaggero trova spazio il big match di questa giornata di campionato tra Roma e Milan. Il focus del quotidiano è sui due special, Mourinho e Ibrahimovic, che si trovano avversari per una notte. Mou e Ibra sempre in simbiosi, tranne in quell'estate del 2009 quando, sul più bello, lo svedese lo tradì con Guardiola, scegliendo il Barcellona dei giganti. Domani in ballo tre punti pesanti, per entrambe le squadre. Mourinho per vincere non ha Zlatan ma Abraham, che sta pian piano imparando cosa significhi giocare nel campionato italiano, mentre Ibrahimovic ne è un veterano.