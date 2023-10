Il Milan batte i biancocelesti nella ripresa. Il Messaggero: "La Lazio dura solo un tempo"

vedi letture

Sconfitta esterna per la Lazio. Dopo il successo contro il Torino del turno infrasettimanale, i biancocelesti capitolano ancora. Luis Alberto e compagni sono stati battuti 2-0 dal Milan a San Siro con i gol di Pulisic e Okafor. Prestazione non sufficiente per la squadra di Maurizio Sarri che mercoledì prossimo sarà impegnata in Champions sul campo del Celtic. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "La Lazio dura solo un tempo".