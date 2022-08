Il Milan celebra la vittoria delle rossonere contro Tokyo nella tournée americana: "Siamo in semifinale!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan con un post su Twitter ha celebrato la vittoria delle rossonere di Ganz nella prima sfida della The Women's Cup, torneo estivo amichevole che le ragazze stanno disputando in Kentucky. Il Milan ha vinto per 3-1 i quarti di finale contro Tokyo e si appresta a sfidare le padrone di casa del Racing Louisville nella notte tra il 17 e il 18 agosto. Questo quello che hanno scritto i canali social del club rossonero: "La Women's Cup inizia alla grande per le rossonere. 3-1 contro il Tokyo al debutto: siamo in semifinale!"