Il Milan cerca il riscatto: le prossime due settimane saranno infuocate

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport mette l'accento su quello che sarà il calendario del Milan nelle prossime due settimane, ricco di appuntamenti e partite impegnative che dovranno sancire la rinascita della squadra di Pioli. Si parte domani alle 12.30 con il Sassuolo che sarà solo l'antipasto del grande appuntamento del derby: domenica 5 febbraio alle 20.45, per riscattare la debacle in Supercoppa. Il 10, venerdì, i rossoneri sfideranno il Torino in casa: i granata hanno già battuto due volte i Campioni d'Italia nel corso di questa stagione. E infine il 14 febbraio ci sarà il tanto atteso ottavo di andata contro il Tottenham che si presenterà a San Siro nel giorno di San Valentino.