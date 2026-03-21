Il Milan deve sfatare il tabù San Siro: numeri negativi contro le squadre medio-piccole

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Questo pomeriggio il Milan ospiterà il Torino a San Siro, e i rossoneri dovranno sfatare questo tabù. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, come spiega come il Diavolo abbia perso tantissimi punti contro le squadre che occupano una posizione in classifica dall’undicesimo al ventesimo posto.

In casa rossonera hanno banchettato Cremonese e Parma, e hanno raccolto un punto anche Pisa e Genoa. La media punti in casa contro tali avversari è di 1,57 (11 punti conquistati su 21 a disposizione), assai inferiore rispetto a quella ottenuta contro le prime dieci in classifica (2,43; 17 su 21).