Il Milan e il "Goal of the Day": la coordinazione di Pato contro l'Atalanta

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Alexandre Pato contro l'Atalanta del 28 febbraio 2010: "Che coordinazione! Pato batte Consigli con questa conclusione da applausi".

#OnThisDay

What a strike! @AlexandrePato finds the right coordination to convert Ambro's deflected cross

Che coordinazione! Pato batte Consigli con questa conclusione da pic.twitter.com/pkTm5TzdC6