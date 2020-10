Il Milan si appresta ad esordire nel girone di Europa League, in trasferta. Nella sua lunga storia, i rossoneri hanno giocato otto gare in Scozia: cinque contro il Celtic, una contro i Rangers e due contro il Dundee. Il Diavolo ha vinto in tre occasioni (Celtic (2), Rangers (1)), pareggiato due volte (Celtic (2)) e perso in tre frangenti (Celtic (1), Dundee (2)).