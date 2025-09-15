Il Milan Futuro mercoledì recupera la prima giornata: la squadra arbitrale

Il campionato di Serie D del Milan Futuro è cominciato direttamente dalla seconda giornata: domenica i rossoneri di mister Oddo hanno vinto in casa del Pavia in rimonta per 2-1 grazie ai gol di Branca e Perina nei minuti finali. Una competizione che è partita con una giornata di ritardo per i rossoneri perché in occasione del primo turno la gara prevista è stata posticipata in virtù dei troppi calciatori rossoneri convocati dalle rispettive selezioni giovanili.

La gara del primo turno, che si giocherà al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, sarà recuperata mercoledì 17 settembre alle ore 15. Di fronte alla squadra di Massimo Oddo ci saranno i brianzoli del Leon che sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Virtus Ciseranobergamo. L'AIA ha comunicato quest'oggi la squadra arbitrale per la sfida. Arbitrerà la partita il signor Francesco Ennio Gallo della sezione di Bologna. I suoi assistenti saranno Andrea Lo Chiatto di Nichelino e Luca Sperati sempre di Nichelino.