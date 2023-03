Il Milan ha bisogno di un nuovo stadio. Nesta: "Burocrazia o no dobbiamo fare qualcosa". Seedorf: "Fare di tutto per allinearsi al livello europeo"

Clarence Seedorf e Alessandro Nesta, in coro su Prime Video nel pre partita di Tottenham-Milan, parlano dell’impellente necessità per le squadre italiane di costruire nuovi stadi.

Comincia l’ex difensore: ”È ora che dobbiamo fare qualcosa, abbiamo bisogno di questo. Mi ricordo che anni fa quando entravo per riscaldarmi nello stadio guardavo fuori dal tunnel e si vedeva il pullman fuori. Magari anche oggi è ancora così. Dobbiamo andare avanti, burocrazia o no dobbiamo fare qualcosa”.

Parola a Clarence: “In alcuni paesi, specialmente in Italia, bisognerebbe fare di tutto per allinearsi al livello attuale europeo e anche per dare una scossa positiva alla città: dai lavoro e tante cose positive alla comunità con una struttura del genere”.