Il Milan ha la peggior difesa del campionato. Colpa dei singoli, ma è anche un problema di squadra

Il Milan ha la peggior difesa del campionato e non lo dice sono il numero di gol subiti (sei in tre gare), ma anche altri dati: come riporta gazzetta.it, per esempio, gli concessi nelle prime tre partite sono stati 5,67, segno che il Diavolo non è vittima degli episodi. Un altro numero preoccupante è quello che riguarda la distanza media dei tiri, sotto i 14 metri, che è la più bassa della Serie A. Questo significa che il Milan concede tante occasioni nella sua area. Facendo un confronto con le altre squadre, ogni tiro concesso da Juventus e Napoli parte cinque metri più indietro.

Quali sono i motivi dietro a questi numeri difensivi così negativi? Ovviamente ci sono stati diversi errori individuali, ma anche una questione di squadra e di sistema. I centrocampisti rossoneri, per esempio, a parte Fofana, sono più bravi ad attaccare che a giocare senza palla, così come gli attaccanti esterni, a parte Pulisic, non hanno grande applicazione difensiva. Il Milan vuole difendere compatto, ma più volte resta con troppi uomini sopra la linea della palla. Fonseca non vorrebbe difendere uomo su uomo e vorrebbe avere la superiorità numerica dietro, ma spesso i meccanismi saltano e i difensori si trovano a fronteggiare un tre contro tre o un quattro contro quattro.