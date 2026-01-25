Il Milan in prestito: Jimenez e Chukwueze a segno in Premier contro Liverpool e Brighton

Ottimo weekend per Samuel Chukwueze e Alex Jimenez. I due calciatori del Milan, in prestito rispettivamente al Fulham e al Bournemouth, sono andati a segno con le rispettive squadre nel sabato di Premier League.

Chukwueze ha firmato il gol che ha fatto partire la rimonta del Fulham contro il Brighton, con i padroni di casa che si sono poi imposti in extremis con la rete al 92' di Harry Wilson. Importante anche la rete di Jimenez, che ha siglato il gol del momentaneo 2-0 dei suo contro il Liverpool, con il Bournemouth che ha poi vinto 3-2.