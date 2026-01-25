Orlando: "Se il Milan dovesse perdere contro la Roma, prenderebbe una bella legnata"
Massimo Orlando, interpellato su TMW Radio, ha parlato così del big match tra Roma e Milan, in programma questa sera allo stadio Olimpico: "Se la Roma dovesse vincere, diventa l'anti-Inter. Se il Milan dovesse perdere, prenderebbe una bella legnata.
E' vero che l'obiettivo è il quarto posto, ma sotto sotto ci pensano allo Scudetto. Se Allegri va lì con la mentalità di giocare bassi, la Roma ha giocatori di qualità che ti possono fare male. Mi aspetto qualcosa di diverso da Allegri sotto l'aspetto tattico. Tutta la partita a difenderti e a sperare nel contropiede è dura".
