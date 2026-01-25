Milan, in Serie A è la Roma la vittima preferita: tutti i numeri

di Niccolò Crespi

Il Milan è pronto alla delicatissima trasferta di Roma, in programma questa sera alle 20.45 all'Olimpico, in un clima ostico e difficile ma che, si sa, spesso può essere motivo di carica ed esaltazione. I rossoneri di Allegri, dopo la vittoria casalinga contro il Lecce dovranno affrontare una Roma in salute reduce dal bel successo in Europa League contro lo Stoccarda.

CURIOSITA' E STATISTICHE

La Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, soltanto contro la Fiorentina i rossoneri hano segnato più gol (269) che contro i giallorossi (262) nel massimo campionato.