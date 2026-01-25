Il Milan e un brutto ricordo all'Olimpico: a Roma l'ultimo ko contro una big
MilanNews.it
Snodo cruciale per il Milan, che questa sera allo stadio Olimpico affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini. Una statistica importante arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda come il club rossonero viaggi fortissimo in trasferta, ma deve alzare la soglia dell’attenzione una volta entrato in terra romana.
Infatti, l’ultimo ko dei rossoneri in trasferta in Serie A, risale al match della penultima giornata dell’anno scorso contro i giallorossi (3-1 il 18 maggio 2025). Quest’anno, lontano da San Siro, solo un ko in terra italiana: l’1-0 dell’Olimpico contro la Lazio in Coppa Italia .
Pubblicità
News
La notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissimadi Andrea Longoni
Le più lette
2 Dalla Spagna: Milan e Lazio stanno finalizzando l'accordo per Gila per l'estate. Affare da 20 milioni, il 50% andrà al Real Madrid
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Luca SerafiniCardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
Franco OrdineÈ tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com