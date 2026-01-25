Il Milan e un brutto ricordo all'Olimpico: a Roma l'ultimo ko contro una big

Oggi alle 18:24News
di Federico Calabrese

Snodo cruciale per il Milan, che questa sera allo stadio Olimpico affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini. Una statistica importante arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda come il club rossonero viaggi fortissimo in trasferta, ma deve alzare la soglia dell’attenzione una volta entrato in terra romana.

Infatti, l’ultimo ko dei rossoneri in trasferta in Serie A, risale al match della penultima giornata dell’anno scorso contro i giallorossi (3-1 il 18 maggio 2025). Quest’anno, lontano da San Siro, solo un ko in terra italiana: l’1-0 dell’Olimpico contro la Lazio in Coppa Italia . 