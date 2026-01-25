VIDEO MN - Arrivato all'Olimpico il pullman del Milan

Oggi alle 19:28News
di Lorenzo De Angelis

In questi istanti è arrivato allo stadio Olimpico il pullman del Milan, dove alle 20.45 ci sarà il fischio d'inizio della sfida contro la Roma di Gian Piero Gasperini, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive. 

Nonostante l'allarmismo di inizio settimana, per questa importante trasferta Massimiliano Allegri avrà a disposizione Alexis Saelemaekers, uno degli ex di questa partita. 