Leao da record contro la Roma: mai così tanti assist come contro i giallorossi

Il Milan è pronto alla delicatissima trasferta di Roma, in programma questa sera alle 20.45 all'Olimpico, in un clima ostico e difficile ma che, si sa, spesso può essere motivo di carica ed esaltazione. I rossoneri di Allegri, dopo la vittoria casalinga contro il Lecce dovranno affrontare una Roma in salute reduce dal bel successo in Europa League contro lo Stoccarda.

LEAO CONTRO LA ROMA: NUMERI E DATI

Rafael Leão ha preso parte a otto gol (due reti e sei assist) contro la Roma in tutte le competizioni e soltanto contro la Lazio ha partecipato a più marcature (nove) con la maglia del Milan (a quota otto anche contro il Cagliari); in particolare, i sei passaggi vincenti contro i giallorossi rappresentano un record per il portoghese contro una singola avversaria in gare ufficiali.

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti. È un momento importante della stagione dove ci giochiamo l'entrata in Champions League. È stata una bella visita e di questo siamo molto contenti. Noi dobbiamo pensare solo al campo e al risultato, domani abbiamo una partita bella da giocare. Affronteremo una squadra che sta lottando con noi per i primi 4 posti. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, la Roma è diventata una squadra che in campo rispecchia l'allenatore: è aggressiva, molto brava nelle due fasi, è la miglior difesa del campionato. Bisogna essere molto bravi, sapendo che ci aspetta un bell'ambiente, dovremo fare una partita molto tecnica. La Roma non è una sorpresa, sapevo che con Gasperini ce la saremo trovata lì per lottare per la Champions. Ci sono quattro squadre per tre posti, l'Inter ha una proiezione da 90 punti. Sperando che le squadre in Europa vadano più avanti possibile così ci saranno 5 posti Champions, altrimenti una rimane fuori. In termini di aggressività no, in termini di punto di riferimento in attacco sì. Malen è un buon giocatore, si è presentato molto bene. Per noi sarà una partita diversa a livello difensivo".