Roma, Massara a DAZN: "Proiettati su questa gara che non vediamo l'ora di giocare"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma con un importante passato dirigenziale al Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida dell'Olimpico tra giallorossi e rossoneri. Le sue parole.

Ti aspettavi impatto di Malen?

"Malen è un calciatore forte e che parla un linguaggio evoluto: chiaramente subito in grnade sintonia con Dybala. Ci aspettavamo risposte positive e sono arrivate in maniera fragorosa"

Tsimikas rientra a Liverpool? Piace Fortini? E su Carrasco?

"Sono tutte situazioni in evoluzioni. Per Tsimikas c'è un dialogo con il Liverpool e vedremo come si evolve la situazione. È vero per Carrasco è difficile anticipare questi rientri dall'Arabia, soprattutto a gennaio. Vedremo in questa settimana se ci sono soluzioni per rinforzare l'organico che è già competitivo"

Gasperini felicissimo col Torino, hai avuto anche tu questa situazione? Screzi finiti?

"Eravamo tutti felici a Torino: non solo per i nuovi arrivi ma in generale da tutta la squadra che ha fatto una partita di livello. Noi dobbiamo lavorare per cercare di mettere nelle migliori condizioni l'allenatore e i giocatori. Era molto felice ma lo eravamo tutti. Siamo proiettati su questa gara che non vediamo l'ora di giocare"