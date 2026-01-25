Di Francesco su Camarda: "Gli voglio bene. Resterà fuori per un po' e andrà a casa"

La Lazio non è andata oltre lo 0-0 in casa del Lecce. A fine partita, Euebio Di Francesco ha interrotto l'intervista post a DAZN per abbracciare Francesco Camarda. In seguito, ha dichiarato su di lui: "Mi ha detto che mi vuole bene, anche io gliene voglio.

Abbiamo avuto un rapporto particolare, tipo padre e figlio. Io ho tre figli, so cosa significa fare questo lavoro, avere delle aspettative e della pressione addosso. Resterà fuori per un po' e andrà a casa".