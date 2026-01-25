Impallomeni verso Roma-Milan: "I rossoneri devono vincere"
MilanNews.it
Stefano Impallomeni, su TMW Radio, ha parlato così di Roma-Milan: "Ha fatto ampie rotazioni Gasperini, quello che non è riuscito con il Torino è riuscito con lo Stoccarda. Se arrivi tra le prime otto, hai un febbraio libero. Se dovesse andare bene con il Milan, la Roma la lancio ancora più in alto.
E' uno snodo per la Roma, per scrollarsi di dosso il complesso degli scontri diretti e per capire se può scoprire un'altra via, essere al posto del Milan e avventurarsi in un campionato diverso. Altrimenti in caso di ko consolidare il ko e rinviare gli attacchi delle altre. Il Milan deve vincere, un pari ti manderebbe a +5".
