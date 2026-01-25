Calamai: "Juve-Napoli e Roma-Milan, incroci pericolosi. Chi pensa al titolo ora deve accelerare"

Oggi alle 15:36News
di Federico Calabrese

Luca Calamai, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così dei big match di questa giornata di Serie A, gare che potrebbero decidere molto le sorti della classifica del campionato. Ecco un estratto: "Juve-Napoli e Roma-Milan. Incroci pericolosi in questa domenica di campionato.

Incroci che possono incidere in quella sarà la lotta scudetto. Fossi in Conte, Allegri e Gasperini vivrei queste sfide con la tensione a mille. La classifica parla chiaro. L’Inter, con le buone o con le cattive, non perde punti per strada contro le piccole. Chi pensa al titolo ora deve accelerare".