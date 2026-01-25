Serie A, la classifica aggiornata dopo Sassuolo-Cremonese 1-0
Questa la classifica aggiornata della Serie A dopo il match delle 12.30 tra Sassuolo e Cremonese che si è concluso con la vittoria dei neroverdi per 1-0 grazie ad un gol di Fadera:
1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 46 (21)
3. Napoli 43 (21)
4. Roma 42 (21)
5. Como 40 (22)
6. Juventus 39 (21)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (21)
9. Lazio 29 (22)
10. Udinese 26 (21)
11. Sassuolo 26 (22)
12. Cagliari 25 (22)
13. Cremonese 23 (22)
14. Parma 23 (21)
15. Torino 23 (22)
16. Genoa 20 (21)
17. Lecce18 (22)
18. Fiorentina17 (22)
19. Verona 14 (21)
20. Pisa 14 (22)
SERIE A: IL PROGRAMMA DELLA 22^ GIORNATA
VENERDÌ' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 6-2
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 1-2
Lecce-Lazio 0-0
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 1-0
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
