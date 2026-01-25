Napoli, Neres è volato a Londra per essere operato alla caviglia

Il Napoli, che nelle score ore ha ufficializzato l'arrivo dall'Hellas Verona di Giovane, perderà ancora per un po' di tempo David Neres: l'attaccante è infatti partito questa mattina per Londra dove verrà operato per risolvere il problema al tendine della caviglia sinistra dopo l’infortunio subito lo scorso 4 gennaio contro la Lazio. Lo riferisce Sky che aggiunge poi che, per quanto riguarda i tempi recupero, questi verranno stabiliti dopo l'intervento, ma saranno comunque piuttosto lunghi.

