Roma, quella contro il Milan è "la" partita. Il Romanista: "All or nothing"
In vista della gara di questa sera tra Roma e Milan, l'edizione odierna de Il Romanista titola così: "All or nothing". Per i giallorossi, quella di stasera è certamente la partita più importante della stagione fino a questo momento. Battere i rossoneri vorrebbe dire non solo accorciare sulla squadra di Allegri in classifica, ma anche permettere alla formazione di Gasperini di poter sognare in grande.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso
DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
