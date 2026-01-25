Gasperini e la tattica verso Roma-Milan: Cristante su Modric e Mancini su Leao

Gasperini e la tattica verso Roma-Milan: Cristante su Modric e Mancini su LeaoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:00News
di Federico Calabrese

Tutto pronto per il big match tra Roma e Milan, in programma stasera. L'edizione odierna del Corriere dello Sport offre un'ampia analisi anche su quella che sarà la tattica di Gian Piero Gasperini: "Cristante su Modric, Mancini su Leao".  All’andata il compito toccò a Cristante, per quella che potrà essere una soluzione replicabile.

Mancini, inoltre, giocherà nonostante il dolore al bicipite femorale e marcherà Rafa Leao, proprio come accaduto nella partita d’andata, la prima per lui da centrale di destra con Gasperini dopo un avvio di campionato da perno della linea difensiva. 